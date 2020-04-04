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Авиакомпания S7 прекратила вывоз россиян из Таиланда, Вьетнама, Японии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 после запрета РФ на все авиарейсы с 4 апреля вынуждена прекратить вывоз россиян из Таиланда, Вьетнама, Японии.

Пандемия коронавируса

Пассажирам, ожидающим вылета в Россию, необходимо заполнить специальную форму "Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом" на едином портале gosuslugi.ru, напоминает перевозчик. На основе этих данных российскими властями будет сформирован график вывоза на территорию России в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки.

Как сообщалось, Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом объяснил решение необходимостью ограничить волну завозных случаев заболевания коронавирусом.

Накануне стало известно, в частности, что минимум 250 россиян, которые должны были вылететь из Нью-Йорка в пятницу, остались в городе из-за отмены рейса "Аэрофлота". Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что более двух тысяч россиян хотят вернуться домой из США.

S7

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