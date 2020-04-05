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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.

Пандемия коронавируса

Как отмечается, заболевшие не выезжали за границы России, но побывали за пределами Камчатского края. Пациенты и находившиеся с ними в контакте помещены в отдельные боксы.

На Камчатке с 1 апреля действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома жители могут только в случае крайней необходимости.

Кроме того, все прибывающие на полуостров обязаны самоизолироваться на дому на 14 дней. Соблюдение режима самоизоляции отслеживают с помощью геолокационного наблюдения. Нарушителям грозит штраф от 15000 до 40000 рублей.

В России к утру субботы насчитывался 4731 выявленный случай заражения коронавирусом, за прошлые сутки это число выросло на 582. Больше всего заболевших в Москве - 3357. Количество выздоровевших достигло 333. С учетом двух человек с коронавирусом, умерших в Москве в субботу, общее число жертв COVID-19 в России достигло 45.

Камчатка

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