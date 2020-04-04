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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 29

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Еще два пациента с диагнозом двусторонняя пневмония и положительными тестами на коронавирус COVID-19 скончались в Москве, общее число умерших в столице возросло до 29, сообщили "Интерфаксу" в московском оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Собеседник агентства уточнил, что умершим было 58 и 70 лет. По его словам, пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых - хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет.

В свою очередь главный врач 40-й столичной больницы Денис Проценко сообщил в фейсбуке, что 58-летний пациент, у которого 20 марта был подтвержден коронавирус, скончался в Коммунарке накануне. Умершему была проведена аутопсия, которая выявила у него двустороннюю субтотальную вирусно-бактериальную пневмонию с геморрагическим компонентом, осложнившуюся септическим шоком.

По данным на утро субботы, в Москве были выявлены 3357 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 194 человек выздоровели. Почти половина новых пациентов с COVID-19 в Москве оказались моложе 45 лет.

Всего в России насчитывается 4731 выявленный случай заражения коронавирусом, за прошлые сутки это число выросло на 582. Количество выздоровевших достигло 333, умерли 43 человека.

Хроника коронавируса. Апрель.

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