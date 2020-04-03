Глава Минздрава назвал "благоприятным" сценарий распространения COVID-19 в России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России ситуация с распространением коронавируса идет по благоприятному сценарию, заявил на брифинге министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что имеет в виду кривую роста заболеваемости.

По его словам, "введенные меры реально повлияли на поступление больных, тяжесть больных".

Мурашко также призвал сократить потребление алкоголя - "это то, что позволит минимизировать вредное влияние на так нужные сегодня защитные силы организма".

Также министр рекомендовал в целом поддерживать свой иммунитет.

Ранее 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден и нельзя исключать "развитие событий по самому сложному сценарию".

На утро 3 апреля в России было подтверждено 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, за сутки их число выросло на 601. 34 заболевших умерли.

1 апреля глава Роспотребнадзора отметила, что в 45 регионах эпидемиологическая ситуцация находится в первых двух стадиях развития, в остальных - между третьей и четвертой. Она также призвала продлить режим самоизоляции.

Первая фаза развития эпидемиологической ситуации - это когда есть угроза завоза инфекции или имеются одиночные случаи. Вторая фаза, когда есть несколько завозных случаев инфекции, но нет последовательного распространения. На третьей фазе возбудитель болезни начинает передаваться внутри территории - когда есть заболевшие, связанные с теми, кто привез инфекцию извне. Наконец, в четвертой фазе случаев заболевания так много, что источник для каждого заболевшего установить не удается.

2 апреля главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров высказал мнение, что пик заболеваемости придется на середину следующей недели, а окончание вспышки возможно через 10-12 недель после пика, и "то, что в конце концов кончится к лету, это точно".

В свою очередь главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отметила, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.