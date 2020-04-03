В Кремле назвали беспрецедентной сложившуюся в экономике ситуацию

По словам Дмитрия Пескова, правительство ежечасно мониторит обстановку в экономике

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Кремлю известно о разных сценариях изменения ситуации в экономике в связи с коронавирусом, включая самые пессимистические, меры поддержки будут вырабатываться, исходя из развития событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; нынешнюю экономическую ситуацию представитель Владимира Путина назвал "беспрецедентной".

"Мы знаем, что разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические. Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Бизнес сможет воспользоваться поддержкой властей в условиях пандемии уже на днях

Пресс-секретарь также рассказал, что система выдачи льготных кредитов предприятиям в качестве поддержки в период ситуации с коронавирусом, как ожидают в Кремле, уже на днях заработает в полной мере.

"Бизнес может воспользоваться той поддержкой, которая ранее была озвучена правительством. Бизнес может оформить соответствующие льготные кредиты в банках. Мы знаем, что уже вчера, в первый день после документального оформления этой инициативы, были обращения в банки. Там еще не совсем система налажена, но вчера были первые сутки после этого, что вполне оправданно", - сказал Песков.

Предприниматели могут также воспользоваться другими мерами поддержки, которые были озвучены, отметил он. "Я еще раз повторяю, что ситуация ежечасно мониторится и рассматриваются различные варианты продолжения мер поддержки, в зависимости от того, по какому сценарию эта ситуация будет развиваться", - заявил Песков.

На вопрос, почему во вчерашнем послании президента не прозвучали меры поддержки бизнеса, пресс-секретарь ответил: "Потому что неделю тому назад был озвучен пакет мер по поддержке бизнеса. В течение нескольких дней эта инициатива была формализована, оформлена законодательно и документально. Сейчас появилась возможность использовать де-факто и де-юре этот набор мер".

"Сначала нужно проанализировать, насколько эффективен тот набор мер, который только буквально накануне стал реализовываться, согласитесь, что это логично", - отметил пресс-секретарь президента.