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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:15Заразились
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Первые средства для россиян, застрявших за рубежом, начнут поступать уже в понедельник

В этот же день возобновится вывоз граждан РФ с территории других государств

Первые средства для россиян, застрявших за рубежом, начнут поступать уже в понедельник
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Первые средства для поддержки граждан РФ, оказавшихся за рубежом, начнут поступать уже сегодня, 6 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В первую очередь, эти деньги пойдут на оплату временного проживания россиян за рубежом, застрявших из-за пандемии коронавируса, "потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно", сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Пандемия коронавируса

"Конечно, таким людям нужна экстренная помощь. Наши посольства и консульства за рубежом готовы ее оказать. Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления, и первые средства начнут поступать уже сегодня", - добавил глава правительства.

Он напомнил, что что правительство "довело до министерства иностранных дел 500 млн руб" на эти цели. По словам Мишустина, "многие страны сейчас идут на встречу гражданам другим государств на их территории, в том числе, продлевают им визы".

Правительство РФ "оказывает аналогичную поддержку всем, кто остался в России и не может пока вернуться к себе домой, и мы рассчитываем на понимание в этом вопросе со стороны наших иностранных партнеров", добавил российский премьер.

Вывоз россиян из-за рубежа возобновится уже сегодня

Кроме того, на совещании Мишустин сообщил, что график новых вывозных рейсов для россиян, застрявших за рубежом, будет создан уже к вечеру понедельника, в этот же день вылетят первые самолеты.

"В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы", - пояснил премьер. По его словам, информация о таких рейсах будет публиковаться на портале Стопкоронавирус.РФ на основании поданных заявлений.

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Мишустин также заверил, что Россия не отказывается от вывоза своих граждан, застрявших за границей в связи с коронавирусом. "Мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы и отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой", - подчеркнул глава правительства. По его словам, "для этого надо только подать заявление на портале госуслуг".

Вместе с тем Мишустин отметил, что "оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись, и самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли".

В связи с этим он обратился ко всем россиянам, которые сейчас находятся за рубежом, с просьбой отнестись к этому более ответственно. "Пишите заявления, только если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас", - сказал Мишустин.

"Полная и объективная информация позволит нам четко организовать работу и быстрее вернуть вас на родину. Правительство прикладывает для этого все усилия", - подчеркнул он.

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