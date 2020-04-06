Банкиры попросили признать посещение банков причиной для выхода из дома

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация банков России (Ассоциация "Россия") попросила премьер-министра Михаила Мишустина и председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину призвать регионы признать посещение банка обоснованной причиной для выхода гражданина из дома.

Ассоциация попросила чиновников обратиться с этим к губернаторам, а также к руководителю оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой. Банкиры напомнили, президент Владимир Путин в телеобрщении упоминал право граждан сходить в банк или к банкомату и обязанность банков продолжить работу.

"К сожалению, такая потребность граждан не отражена в решениях исполнительной власти субъектов РФ при введении режима повышенной готовности", - отмечается в сообщении.

Банкиры предложили признать неотложными операции по открытию банковских счетов, внесению наличных на банковский счет, снятию наличных для оплаты товаров первой необходимости в аптеках, магазинах и службах доставки, не принимающих к оплате банковские карты, получению банковских карт.

"Для оперативного решения данной актуальной для граждан задачи необходимо признать посещение точки присутствия банка или места расположения банкомата (терминала) обоснованной причиной для выхода на улицу гражданина, находящегося на режиме самоизоляции", - считает ассоциация.

В Москве и Подмосковье посещение банков гражданами в режиме самоизоляции разрешено.