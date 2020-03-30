Ритейлеры договорились не брать наличные в пунктах выдачи заказов

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В России крупные традиционные и интернет-ритейлеры и службы доставки договорились о новых правилах работы в условиях карантина и закрытия торговых залов. В частности, они решили не принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи, а выдавать заказы только по предоплате через сайт или приложение, рассказали в пресс-службе Wildberries.

К соглашению присоединились "М.Видео-Эльдорадо", Lamoda, Ozon, "Ситилинк", "Связной", DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, "Снежная королева", "Спортмастер", Avito. Соглашение временное, сказали в Wildberries, но не уточнили сроки его действия. Там объяснили, что решили объединиться ради безопасности сотрудников и покупателей. Режим самоизоляции в Москве, Подмосковье и других регионах ввели также без указания крайнего срока.

Торговцы договорились, чтоб торговые залы будут закрыты, а товар будет выдаваться в пунктах выдачи заказов. В пункт выдачи будут пускать только по одному покупателю. Кабины для примерки одежды закрываются. Персонал будет работать в масках и перчатках. Также предусмотрен переход на бесконтактную выдачу заказов и бесконтактную курьерскую доставку.

Сеть магазинов Leroy Merlin поддержала эти договоренности, кроме пункта о закрытии торговых залов.

Покупателям ритейлеры предложили жаловаться на нарушение этих правил на горячую линию Ассоциации компаний интернет-торговли.

В Wildberries полагают, что на следующем этапе активнее переходить онлайн должны продуктовые магазины, в которых люди подолгу выбирают товар.

Lamoda, которая продает через интернет одежду, обувь и аксессуары, объявила, что начала продавать через свой сайт продукты с долгим сроком хранения - макаронные изделия, крупы, специи, продукты быстрого приготовления, чай, кофе и другие.

В связи со введением режима самоизоляции в Москве, Подмосковье и других регионах людям запретили выходить из дома кроме как из крайней необходимости, в том числе до ближайшего продуктового магазина или аптеки. Большая часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами, должна быть закрыта, ритейл переходит на торговлю онлайн.

Банк России рекомендовал переходить на онлайн-переводы и бесконтактную оплату по картам, поскольку, по данным ВОЗ, на банкнотах коронавирус живет до четырех дней, а на картах - до девяти суток.