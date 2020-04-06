Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:21Заразились
на 06.04В России 6 343+954В мире 1 272 115+74 710

Признанное США террористическим "Русское имперское движение" давно на контроле Минюста РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сайт "Русского имперского движения" (РИД), которое США внесли в список террористических организаций, был включен Министерством юстиции РФ в реестр экстремистских материалов еще восемь лет назад.

Согласно данным сайта Минюста, портал был признан экстремистским решением Беляевского районного суда Оренбургской области от 20 августа 2012 года.

Кроме этого, экстремистскими материалами также признаны один из номеров газеты "Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения" (решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 31.08.2009 г.) и номер общественно-политического журнала "Имперский курьеръ. Орган Русского имперского движения" (решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009 г.).

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на координатора Госдепа США по противостоянию терроризму Натана Сейлса, что американские власти внесли РИД в список террористических организаций.

The New York Times допускает, что такие действия могут стать ответом на критику о том, что администрация США из политических соображений преуменьшает угрозу, исходящую от националистов, выступающих за превосходство белой расы, отмечает газета.

Власти США не считают, что Русское имперское движение (РИД) спонсируют российские власти, отмечает газета. Движение, отмечает газета, поддерживает неонацистские организации в скандинавских странах. Так, в 2017 году Русское имперское движение упоминалось в деле о трех гражданах Швеции, которые планировали провести нападения на беженцев. Тогда сторона обвинения заявила, что двое обвиняемых были в Санкт-Петербурге, где проходили обучение в одном из лагерей Русского имперского движения.

США

Новости

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

В Курской области девочки-подростки пытались убить своих опекунов и их четырех детей

В Курской области девочки-подростки пытались убить своих опекунов и их четырех детей

Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Бизнесмен Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал "Царьград"

Бизнесмен Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал "Царьград"

РФ возобновила авиарейсы для вывоза россиян из других стран

РФ возобновила авиарейсы для вывоза россиян из других стран

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ регионов

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ регионов

В Петербурге к охране обсерватора для нарушителей самоизоляции привлекли ОМОН

Что такое ЧС, ЧП, самоизоляция и карантин

Что такое ЧС, ЧП, самоизоляция и карантин

В Минстрое пояснили порядок отмены штрафов за просрочку при оплате ЖКХ

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');