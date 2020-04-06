Признанное США террористическим "Русское имперское движение" давно на контроле Минюста РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сайт "Русского имперского движения" (РИД), которое США внесли в список террористических организаций, был включен Министерством юстиции РФ в реестр экстремистских материалов еще восемь лет назад.

Согласно данным сайта Минюста, портал был признан экстремистским решением Беляевского районного суда Оренбургской области от 20 августа 2012 года.

Кроме этого, экстремистскими материалами также признаны один из номеров газеты "Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения" (решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 31.08.2009 г.) и номер общественно-политического журнала "Имперский курьеръ. Орган Русского имперского движения" (решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009 г.).

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на координатора Госдепа США по противостоянию терроризму Натана Сейлса, что американские власти внесли РИД в список террористических организаций.

The New York Times допускает, что такие действия могут стать ответом на критику о том, что администрация США из политических соображений преуменьшает угрозу, исходящую от националистов, выступающих за превосходство белой расы, отмечает газета.

Власти США не считают, что Русское имперское движение (РИД) спонсируют российские власти, отмечает газета. Движение, отмечает газета, поддерживает неонацистские организации в скандинавских странах. Так, в 2017 году Русское имперское движение упоминалось в деле о трех гражданах Швеции, которые планировали провести нападения на беженцев. Тогда сторона обвинения заявила, что двое обвиняемых были в Санкт-Петербурге, где проходили обучение в одном из лагерей Русского имперского движения.