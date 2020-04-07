Минфин допустил повышение максимального размера ипотеки для получения кредитных каникул для отдельных регионов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Максимальный размер ипотечного кредита, с которым заемщик может претендовать на полугодовые кредитные каникулы, может быть повышен для отдельных регионов, сообщил в эфире "России 24" замминистра финансов Алексей Моисеев. Правительство установило этот предел на уровне 1,5 млн рублей.

По словам чиновника, этот лимит выбрали "как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов".

"Конечно, в этот перечень не входят ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни регионы Дальнего Востока. В этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов. Сейчас рассматриваются разные варианты, они обсуждаются в правительстве, я думаю, что в ближайшее время решение будет принято", - сказал он.

Правительство 6 апреля опубликовало постановление, в котором определены максимальные размеры кредитов физлиц и индивидуальных предпринимателей, которые могут претендовать на кредитные каникулы как заемщики, чьи доходы сократились на 30%. По ипотечным кредитам максимум установлен на уровне 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 000 рублей, потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 000 рублей, потребительским кредитам для физлиц - 250 000 рублей, кредитным картам для физлиц - 100 000 рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о праве таких граждан и ИМ на кредитные каникулы 3 апреля. Такие же меры поддержки предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств.