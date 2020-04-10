Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в Москве лимит по ипотечным кредитам, позволяющий воспользоваться кредитными каникулами, повышен до 4,5 млн рублей.

Ранее правительство установило для всей России лимит по этим кредитам в 1,5 млн рублей. Эксперты подсчитали, что это ограничение лишит больше половины заемщиков доступа к кредитным каникулам.

"Так, для Москвы, где жилье, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 млн рублей", - уточнил Мишустин.

3 апреля президент Владимир Путин подписал закон о праве физлиц и индивидуальных предпринимателей получить шесть месяцев кредитных каникул - приостановки обязательств по кредитам. Право на каникулы предусмотрено для тех, чей доход снизился больше чем на 30% в годовом измерении из-за коронавируса. При этом размер кредита не может превышать установленный правительством максимум.

6 апреля правительство определило такие лимиты для кредитов разного типа. В частности для ипотеки максимум составил 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 000 рублей, потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 000 рублей, потребительским кредитам для физлиц - 250 000 рублей, кредитным картам для физлиц - 100 000 рублей.

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