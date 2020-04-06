Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей

Помимо этого, придется оплатить и выезд медперсонала

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус, который можно будет пройти на дому, обойдется в 1250 рублей, без учета стоимости вызова медперсонала (в зависимости от места проживания пациента), сообщила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). Анализ проводится в течение 1-2 рабочих дней, уточнила Тиванова. Результаты теста будут переданы с помощью электронной почты, а при положительном результате данные также поступят в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начинает платное надомное тестирование на коронавирус (COVID-2019) в Москве и Подмосковье.

В целях безопасности и в соответствии с распоряжением правительства по соблюдению режима самоизоляции процедура биоматериал у желающих провериться будут забирать на дому "практически бесконтактным способом". "Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Диагностика производится при помощи новой высокочувствительной тест-системы Центрального НИИ Эпидемиологии (ЦНИИЭ), позволяющей выявить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях заражения, у людей с невыраженными симптомами. Проведение скрининга не потребует назначения врача.