Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован на Кубани

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Первый случай смерти от коронавирусной инфекции зафиксирован в Краснодарском крае, сообщил во вторник региональный оперативный штаб.

"Один пациент умер. Заболевшему было 45 лет, он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ (Лабинский район - ИФ)", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент на Кубани остаются подтвержденными 50 случаев заболевания.

По информации оперативного штаба, среди новых подтвержденных заболевших становится все больше молодых людей. "Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Всего в медицинские организации региона с подозрением на COVID-19 обратился 681 человек, в том числе 121 ребенок. Продолжают стационарное лечение 265 человек, из них 66 детей.

По информации краевого Минздрава, сейчас в условиях полной изоляции в обсерваторах находится 78 человек, из них 13 в Краснодаре и 65 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.