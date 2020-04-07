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Жители Томска заметили НЛО над городом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Жители Томска сняли видео с тремя светящимися объектами в небе над городом, которые образуют треугольник и двигаются по кругу. Запись появилась в соцсетях. Ученые и выпускники Томского госуниверситета пытаются понять, что это такое.

Автор записи утверждает, что снял эти объекты 6 апреля на парковке у одного из ТРЦ.

Доцент кафедры астрономии и космической геодезии Физического факультета ТГУ Татьяна Галушина сказала "Интерфаксу", что они с коллегами из других организаций не смогли прийти к единому мнению, что же видно на записи.

"Основная версия - что-то подсвечено Солнцем. Это могут быть шарики, бумажные фонарики или даже квадрокоптеры. Но не исключена вероятность монтажа или бликов на камере", - сказала она. Она также предположила, что они кружатся из-за ветра.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.

Томск ТГУ

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