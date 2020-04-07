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Благодатный огонь привезут в Москву без торжественной встречи в аэропорту

Благодатный огонь привезут в Москву без торжественной встречи в аэропорту
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Фонд Андрея Первозванного в 2020 году доставит на Пасху благодатный огонь из Иерусалима в храм Христа Спасителя, но его массовой встречи в аэропорту "Внуково" на этот раз не состоится, по решению властей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил пресс-секретарь фонда Александр Гатилин.

Пандемия коронавируса

По его словам, благодатный огонь будет принесен в ХХС к началу пасхального богослужения.

Гатилин напомнил, что в 2020 году планируется уже 18-я по счету ежегодная акция по принесению огня в Россию накануне Пасхи.

МИД Израиля ранее сообщил, что церемония схождения благодатного огня в этом году пройдет без участия паломников, после чего огонь будет доставлен в аэропорт Тель-Авива, где его будут ждать делегации православных стран.

Фонд Андрея Первозванного назвал крайне важным и значимым это решение властей Израиля, учитывая, что миллионы людей ждут принесения благодатного огня. Гатилин заверил, что фонд сделает все от него зависящее, чтобы благодатный огонь был своевременно доставлен в Россию.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Иерусалим Израиль Фонд Андрея Первозванного Александр Гатилин ХХС коронавируса

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