Благодатный огонь привезут в Москву без торжественной встречи в аэропорту

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Фонд Андрея Первозванного в 2020 году доставит на Пасху благодатный огонь из Иерусалима в храм Христа Спасителя, но его массовой встречи в аэропорту "Внуково" на этот раз не состоится, по решению властей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил пресс-секретарь фонда Александр Гатилин.

По его словам, благодатный огонь будет принесен в ХХС к началу пасхального богослужения.

Гатилин напомнил, что в 2020 году планируется уже 18-я по счету ежегодная акция по принесению огня в Россию накануне Пасхи.

МИД Израиля ранее сообщил, что церемония схождения благодатного огня в этом году пройдет без участия паломников, после чего огонь будет доставлен в аэропорт Тель-Авива, где его будут ждать делегации православных стран.

Фонд Андрея Первозванного назвал крайне важным и значимым это решение властей Израиля, учитывая, что миллионы людей ждут принесения благодатного огня. Гатилин заверил, что фонд сделает все от него зависящее, чтобы благодатный огонь был своевременно доставлен в Россию.