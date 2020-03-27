Папа Римский помолился о завершении эпидемии и дал всем полную индульгенцию

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Папа Римский Франциск в пятницу выступил с обращением к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi"), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса, сообщает издание Vatican News.

Понтифик выступал на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. Традиционно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыли до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.

"Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути", - сказал понтифик.

Он прочел отрывок из Евангелия от Марка о том, как Иисус Христос усмирил бурю, в которую Он и Его ученики попали, перебираясь в лодке через море.

"Господи, благослови мир, дай здоровья нашим телам и успокой наши сердца. Попроси нас не страшиться. Но наша воля слаба, и мы робки. Но ты, Господи, не оставляй нас во власти бури", - сказал папа.

По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении. "Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все", - сказал понтифик.

Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях - чтобы благословить паломников.

Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию.