Двое госпитализированы после взрыва газа в нижегородском селе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Два человека доставлены в больницу после взрыва газового баллона в жилом доме в Нижегородской области, еще трое после осмотра медиками отпущены домой, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Два человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Вачскую ЦРБ. Один человек до сих пор находится под завалами. Он живой, до него практически добрались, он находится в труднодоступном месте. Сейчас к нему спасатели подбираются и в ближайшее время должны его эвакуировать", - сообщили в пресс-службе.

Всего в доме проживали 12 человек.

По факту обрушения перекрытий жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональное СУ СКР.

В селе Филинское Вачского района Нижегородской области около полуночи вторника взорвался газовый баллон в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Взрывной волной полностью разрушены перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажа в стояке между двумя подъездами. Пять человек, включая ребенка, спасены.