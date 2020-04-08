Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.

"Умер за сутки один человек. Всего двое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что скончался мужчина 88 лет в областной инфекционной больнице.

По данным правительства региона, он находился в тяжелом состоянии, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него были сопутствующие патологические заболевания.

По информации оперативного штаба, на утро среды в регионе имеется 12 больных коронавирусом, один пациент в тяжелом состоянии.

О смерти первого больного COVID-19 в Иркутской области стало известно 6 апреля. Умершему мужчине было 62 года. Другой информации о его состоянии пресс-служба правительства региона не привела.

По состоянию на вторник, всего за время эпидемии в Иркутской области было выявлено 14 зараженных коронавирусом. Всего в России больны почти 7,5 тысячи человек, большинство из них - в Москве. Из общего числа больных выздоровели почти 500, скончались, с учетом второго умершего в Иркутской области, 59 человек. Накануне суточный прирост заболевших в РФ впервые превысил тысячу.