Первый случай смерти от COVID-19 зарегистрирован в Хабаровске

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Хабаровске скончалась 77-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19 и двусторонней пневмонией, сообщает краевое министерство здравоохранения в среду.

По данным минздрава, пациентка страдала множественными хроническими заболеваниями - ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, онкологической патологией. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В сообщении ведомства отмечается, что женщина контактировала с человеком, прибывшим из Испании.

Всего в регионе зарегистрировано 16 случаев инфицирования коронавирусом, три человека уже выписаны из больницы.

Ранее в среду стало известно о смерти второго пациента с COVID-19 в Иркутской области. Таким образом, число жертв коронавируса в России достигло 60.