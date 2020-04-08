Россия отправила в КНДР 30 орловских рысаков

Заказчики отобрали 15 кобыл, 14 жеребцов и одного мерина

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщил об отправке из Приморья в КНДР 30 орловских рысаков. Их вывоз проконтролировали инспекторы Хасанского управления ведомства по Приморью и Сахалинской области.

Заказчики из КНДР отобрали на различных российских заводах 14 жеребцов, одного мерина и 15 кобыл. Сначала животные прошли карантин в Суздале. Затем их в автовозах доставили на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" в Приморье, и оттуда вывезли в Северную Корею.

Проверка животных показала, что все они в удовлетворительном состоянии, все чипированы. Микрочип исключает возможность подмены лошади и подтверждает чистоту ее происхождения, отметили в управлении.

В феврале стали появляться сообщения о том, что осенью 2019 года Пхеньян закупил в России 12 скаковых лошадей на $75 509. Fox News подтвердил эту цифру, ссылаясь на данные российской таможни. Из этих же данных следует, что за десять лет Пхеньян импортировал не менее 138 верховых лошадей из России в общей сложности более чем на $580 000. Канал напомнил, что, в частности, в 2015 году КНДР купила 61 лошадь за $192 204.

Гендиректор Алтайского конного завода Светлана Хахалина рассказала, что ее предприятие ранее поставляло лошадей в КНДР, но к осенней поставке 12 голов отношения не имеет. В частности, по ее словам, в 2013 году для Ким Чен Ира завод подобрал жеребца Иплома, на котором затем северокорейский лидер, отец нынешнего, поднимался на гору Пэктусан. Последнюю крупную партию лошадей - 14 голов - завод направил Пхеньяну на рубеже 2014-2015 годов. По сведениям Хахалиной, северокорейские заказчики предпочитают орловских рысаков за их выносливость и спортивность.

В октябре 2019 года Центральное телеграфное агентство Кореи распространило фотографии Ким Чен Ына верхом на белом жеребце на горе Пэктусан. Затем снимки с конной прогулки северокорейского лидера были опубликованы ЦТАК в декабре 2019 года.

В отношении КНДР действует ряд резолюций СБ ООН, которые запрещают поставки в эту страну предметов роскоши. Входят ли в эту категорию дорогие породы лошадей, эксперты определенно сказать не могут.