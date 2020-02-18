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Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов

СМИ, ссылаясь на данные таможни, подсчитали, что за десять лет КНДР потратила $580 000 на лошадей из России

Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов
Северокорейский лидер Ким Чен Ын
Фото: Reuters

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Пхеньяне отказалось комментировать публикации СМИ о том, что осенью 2019 года КНДР закупила в России 12 скаковых лошадей на $75 509. 16 февраля сообщило NK News, на него стали ссылаться российские СМИ.

Затем Fox News подтвердил эту цифру, ссылаясь на данные российской таможне. Из этих же данных следует, что за десять лет Пхеньян импортировал не менее 138 верховых лошадей из России в общей сложности более чем на $580 000. Канал напомнил, что, в частности, в 2015 году КНДР купила 61 лошадь за $192 204.

В октябре 2019 года Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, KCNA) распространило фотографии лидера страны Ким Чен Ына верхом на белом жеребце на горе Пэктусан. В декабре также публиковались снимки с его конной прогулки.

Резолюции Совета безопасности ООН запрещают поставлять в КНДР предметы роскоши. Входят ли в эту категорию дорогие породы лошадей, эксперты определенно сказать не могут.

КНДР Пэктусан Ким Чен Ын ФТС

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