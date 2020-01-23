МИД РФ заявил, что в России остались всего около 1 тыс. рабочих из Северной Кореи

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Большинство северокорейских рабочих покинули Россию, оставшиеся на территории страны - в общей сложности около 1 тысячи человек - платы за свою работу уже не получают, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"РФ неукоснительно выполняет обязательства, которые предусмотрены действующим в отношении КНДР международным санкционным режимом, в том числе резолюцией СБ ООН 2397 пункт 8", - сказала она журналистам на брифинге, напомнив, в соответствии с этим документом все северокорейские граждане, получающие доход, должны были быть репатриированы до 22 декабря 2019 года.

Захарова отметила, что оставшиеся в России мигранты из КНДР фактически больше не являются рабочими, так как у них истек срок действия разрешений на работу и они уже не получают зарплату в РФ. Она добавила, что Пхеньян предпринимает необходимые меры для организованного выезда граждан Северной Кореи из России.

"Из-за объективных трудностей отправить всех до 22 декабря не получилось. Авиасообщение с Россией обслуживает только одна северокорейская авиакомпания, она выполняет не более двух рейсов в неделю, возможности железнодорожного транспорта также ограничены", - пояснила Захарова.

В середине января руководитель департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил, что практически все северокорейские рабочие покинули Россию в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

В декабре 2019 года информированный источник рассказывал "Интерфаксу", что в Приморском крае усилили меры по депортации незаконно находящихся там рабочих из КНДР - тех, у кого уже истек срок рабочей визы.

В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года. Это было сделано в рамках введения дополнительных санкций против Пхеньяна.