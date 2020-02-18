Директор Алтайского конного завода рассказала о поставках рысаков в КНДР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Алтайский конный завод, который ранее продавал орловских рысаков в Северную Корею, не поставлял туда 12 скакунов осенью 2019 года и за весь прошлый год вообще, заявила гендиректор предприятия Светлана Хахалина. По ее словам, раньше такие поставки завод делал.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР потратила на эту партию лошадей $75 509 и что закупка прошла в тот же сезон, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан на белом жеребце.

"Так, в 2013 году по их просьбе был подобран один жеребец - Иплом. Как раз его и выбрал отец Ким Чен Ына - Ким Чен Ир, на нем он также поднимался на гору. Причем он выбрал Иплома не случайно - во время осмотра лошадей жеребец укусил Ким Чен Ира, именно этот нрав и понравился северокорейскому руководителю", - рассказала Хахалина.

Последнюю крупную партию лошадей - 14 голов - завод направил Пхеньяну на рубеже 2014-2015 годов.

"Насколько я знаю, КНДР выбирает именно орловских рысаков по причине их высокой выносливости, спортивности. Конечно, это шикарная, роскошная лошадь, если говорить об экстерьере. Стоимость у них очень разная, зависит в большей степени от титула отца - чем он знаменитее, тем дороже. В среднем стоимость одной особи может оцениваться до полумиллиона рублей", - рассказала собеседница агентства.

Она также отметила сложность перевозки лошадей в КНДР. В Москву их доставляют на специальном транспорте - коневозах. По ее словам, животное нельзя везти более четырех часов подряд, а при каждом перерыве оно должно отдыхать не менее двух часов. Иначе из-за перенапряжения лошадь может потерять свои спортивные качества.

Алтайский конный завод был основан в 1907 году один из представителей купеческой династии Винокуровых. Сейчас на предприятии содержатся 30 элитных конематок, за которыми ухаживают 11 коневодов.