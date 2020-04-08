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Что произошло за день: среда, 8 апреля

Новые меры поддержки россиян и бизнеса, исключение замглавы Минпроторга из "Единой России" и полупустой вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин дал поручения о помощи гражданам и бизнесу на фоне коронавируса. В ходе совещания с министрами и главами регионов он, в частности, объявил о назначении дополнительных выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом. Также он поручил расширить программу кредитных каникул, обеспечить выплаты пострадавшим семьям с детьми вне зависимости от дохода за прошлый год, назначить выплаты по безработице с апреля по июнь в размере одного МРОТ. Президент назвал ближайшие две-три недели определяющими. Он отметил, что Россия справилась с печенегами и половцами, справится и с коронавирусом.

- В России коронавирус нашли еще у 1175 человек. Прирост превышает тысячу случаев заражения второй день подряд. В частности, в Москве выявлены 660 случаев, в Подмосковье - 95, в Санкт-Петербурге - 34. Стало также известно о госпитализации с коронавирусом 15 россиян, уехавших в Белоруссию для участия в строительстве БелАЭС.

- Четырехсотместный борт для эвакуации россиян из США вылетел в Москву полупустым. Источник сообщил, что в самолет пустили менее 70 россиян, проживающих в Москве и Подмосковье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал это с необходимостью соблюдать карантин по возвращении. В Росавиации объяснили, что теперь россиян вывозят по принципу "одна страна вылета - один российский регион или город прилета".

- Полицейские получили право составлять протоколы о нарушении КоАП Москвы. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов пояснил, что сотрудники правоохранительных органов смогут выписывать штрафы за нарушение правил самоизоляции, однако не будут иметь полномочий взыскать выплаты на месте.

- "Единая Россия" исключила из своих рядов замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. Решение принято в связи с инцидентом в аэропорту Ижевска, где чиновник вступил в перепалку с сотрудниками полиции. В партии также поставили вопрос о соответствии Овсянникова должности. Суд в Удмуртии 27 апреля проведет заседание по протоколу в отношении замглавы Минпромторга о мелком хулиганстве.

- Минсельхоз заявил о планах привлечь студентов и заключенных к посевной и сбору урожая. Из-за ограничения въезда для иностранцев в сельхозработах могут принять участие около 11 тысяч студентов. В министерстве отметили, что дефицит рабочей силы все же планируется компенсировать в первую очередь за счет людей, лишившихся работы.

- Берни Сандерс снялся с президентской гонки в США. Единственным претендентом на участие в выборах от демократов остался бывший вице-президент США Джо Байден.

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