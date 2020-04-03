РЖД вводят скидки на перевозки грузов по России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" вводит скидки на перевозки по РФ грузов сборными повагонными отправками в крытых вагонах и их перемещение в порожнем состоянии после разгрузки.

Соответствующее решение приняло правление компании. Выписку из протокола от 2 апреля в пятницу публикует корпоративное издание монополии.

Скидки будут применяться в отношении грузов II и III тарифного класса (базового и высокодоходного), допущенных к совместной транспортировке в крытом вагоне по одному перевозочному документу и относящихся к разным позициям Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ).

Дисконт составит 42,5% в груженом рейсе и 39,9% - в порожнем для синтетических моющих средств, изделий производственного назначения из черных и цветных металлов и хлопка (ЕТСНГ 756, 411, 416, 611), 16,7% и 12,9%, соответственно, - для мебели, кроме металлической и плетеной (ЕТСНГ 127).

Для технического и строительного стекла, продукции парфюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности, тканей, трикотажных и швейных изделий, "прочих изделий" швейной и текстильной промышленности, посуды, игр и игрушек, наглядных учебных пособий, кроме печатных (ЕТСНГ 267, 442, 631-634, 661, 683) будут применяться скидки в 13,4% и 9,4%, соответственно.

Понижающие коэффициенты вводятся на перевозки санитарных керамических изделий, продукции радиопромышленности, ламп накаливания и электрических фонарей, пряжи и ниток, шелка-сырца, ковров и ковровых изделий (ЕТСНГ 268, 402, 403, 622, 635). В груженом рейсе дисконт составит 38,1%, в порожнем - 35,3%.