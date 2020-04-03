Правление РЖД отказалось от премий за квартал из-за падения погрузки и доходов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правление ОАО "Российские железные дороги" отказалось от премии по итогам работы за I квартал 2020 года, говорится в протоколе заседания от 3 апреля.

Решение принято "в связи с нарастанием негативных макроэкономических изменений и усугублением эпидемиологической ситуации", которые создают риски падения перевозок и доходов "как источников финансирования инвестиционной программы".

Погрузка на сети РЖД в I квартале снизилась на 3,8%, в том числе в марте - на 5,5%, грузооборот - на 5,2% и 7,7%, пассажирооборот - на 2,5% и 18,3%, соответственно.

Кроме того, руководителям административно-организационного аппарата "Российских железных дорог", контрольно-аналитической службы генерального директора, аппарата корпоративного секретаря РЖД, начальникам департаментов, структурных подразделений и филиалов компании также предложено рассмотреть возможность отказа от премии за I квартал топ-менеджменту этих подразделений.

То же самое поручено сделать директорам монополии, старшим советникам и советникам главы "Российских железных дорог" и ключевым руководителям "дочек". "Решение по данному вопросу принято единогласно", - говорится в протоколе.