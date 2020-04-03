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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
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В Башкирии и Перми частично запретили передвигаться по автодорогам

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Башкирии и Пермском крае ограничили проезд по автомобильным дорогам.

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта написал в фейсбуке ак, въезд в Белорецк со стороны Учалов и соседней Челябинской области закрыт для соблюдения режима полной самоизоляции.

На въездах будут дежурить полицейские.

Вопрос о закрытии въезда со стороны Уфы решается, написал он в комментарии к своему посту.

В другом городе республики, Нефтекамске, строительной и автобусной техникой перекрыт ряд улиц, сообщают местные жители в соцсетях. В то же время, в оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусом журналистам заявили, что власти не имеют права вводить такие ограничения, и пообещали разобраться в ситуации.

"Перекрывать они не имеют права ничего", - сказал представитель штаба.

В Пермском крае с дополнительными формальностями столкнулись водители грузовиков, сообщается на официальном телеграмм-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

В частности, в Березниках и Соликамске сотрудники ДПС якобы останавливают большегрузы, у которых оформлены пропуски как у непрерывно работающих организаций. Несмотря на это, полицейские требуют разрешения на передвижение, выданные местными администрациями.

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин распорядился разобраться в этой ситуации и наказать виновных, отмечается в сообщении.

2 апреля президент Владимир Путин своим указом разрешил губернаторам ограничивать движение транспорта и людей в своих регионах. До этого въезд и выезд ограничили в Казани, а глава Чечни Рамзан Кадыров закрыл республику и извне.

На задержания в регионах курьеров и их машин "Коммерсанту" пожаловались участники рынка онлайн-торговли.

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Мумбаи, Индия
Пермский край Башкирия Соликамск Березники Дмитрий Махонин

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