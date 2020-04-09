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Во ФСИН отвергли слова правозащитников о коронавирусе в колонии в Татарстане

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Во ФСИН отрицают, что у осужденных в исправительной колонии №5 в Татарстане появились признаки заражения коронавирусом. Эти сообщения правозащитников не обоснованы, у заключенных обычная простуда, заявила пресс-служба УФСИН по региону.

Пандемия коронавируса

У осужденных, о которых сообщали СМИ, диагностировано ОРВИ. "Они получают необходимую медицинскую помощь и в данный момент их самочувствие улучшилось", - заверили в управлении. Колонию 9 апреля посетят представители Общественной наблюдательной комиссии Татарстана.

В УФСИН заявили, что во всех исправительных учреждениях Татарстана организовано круглосуточное дежурство медиков и имеются все необходимые лекарства.

Ранее в фонде "Общественный вердикт" потребовали проверить ряд колоний, из которых правозащитникам поступают жалобы на болезни, недостаточный медицинский контроль и несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

"Республика Татарстан ИК-5. Содержатся несколько осужденных с признаками заболевания. Заключенные жалуются на высокую температуру и опухшие глаза. Медсанчасть в выходные не работает, медицинскую помощь оказать некому", - заявили в фонде.

Организцаия также потребовала протестировать заключенных в СИЗО №1 в Краснодарском крае, в колонии №1 и СИЗО №2 в Ярославской области, а также в СИЗО №11 в Подмосковье. Кроме того, правозащитники обращали внимание на то, что в значительной части мест лишения свободы не проводится тестирование на коронавирус. Только в некоторых учреждениях проводится дезинфекция. В ряде колоний и СИЗО было усилено питание, а заключенным выдается на ужин репчатый лук.

Правозащитники не раз просили отпустить из СИЗО подозреваемых в нетяжких преступлениях, отмечая, что домашний арест будет хорошим способом изоляции, в том числе от коронавирусной инфекции.

ФСИН до сих пор отчитывалась, что заразившихся коронавирусом в пенитенциарных учреждениях нет. Из соображений безопасности служба запретила заключенным свидания. 31 марта был ограничен допуск в СИЗО адвокатов и других посетителей, а также туда запретили передавать посылки. С 30 марта московские СИЗО перешли на казарменный режим, при котором сотрудники начали работать сменами по 14 суток, на протяжении которых они не покидают здание изолятора. Каждые две недели их будут сменять.

1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала ФСИН тестировать на коронавирус всех заключенных с признаками ОРВИ.

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Мумбаи, Индия
ФСИН Татарстан Общественный вердикт ИК-5 Ярославская область Красндарский край Подмосковье коронавирус

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