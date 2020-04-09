ФСИН сообщила о тестировании 1400 заключенных на коронавирус

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Москве ФСИН открыли две лаборатории для тестирования заключенных и сотрудников на коронавирус, всего по стране их 49, в них провели уже более 1400 тестов, заявили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время в этих лабораториях проведено уже свыше 1400 тестов на коронавирус. В тех территориальных органах, где нет собственных лабораторий для подобных исследований, тестирование проводят в учреждениях, подведомственных Роспотребнадзору", - говорится в пресс-релизе службы.

В ведомстве заявили, что до сего момента не допущено ни одного случая заболевания коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, во всех пенитенциарных учреждениях обстановка остается "стабильной и управляемой".

"Круглосуточный мониторинг и контроль за ней осуществляет оперативный штаб центрального аппарата ФСИН и его подразделения в территориальных органах", - говорится в сообщении.

Из-за коронавируса в учреждениях ФСИН запретили свидания, прием передач и посылок, отменили вывоз заключенных на судебно-следственные действия.