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Начало суда над историком Соколовым отложили на неопределенный срок

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский районный суд отложил на неопределенный срок начало процесса над бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который обвиняется в убийстве аспирантки. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Там объяснили, что суда не будет, так как подсудимого не доставят в суд из-за карантина в СИЗО "Кресты". "Слушать уголовные дела по существу по видеоконференцсвязи не предусмотрено УПК РФ", - добавили в пресс-службе.

Участники процесса о переносе слушаний проинформированы, новую дату заседания суд еще не назначил.

Первоначально планировалось, что процесс начнется 9 апреля.

5 апреля стало известно, что Соколова доставили в "Кресты" из Москвы и поместили на карантин. В Москве он проходил психиатрическую экспертизу.

Историк обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях, а также в незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов на почве ревности выстрелил в Ещенко из мелкокалиберного обреза, а затем стал душить. Труп он расчленил и спустя сутки начал топить в Мойке по частям.

Доцента задержали утром 9 ноября, когда он упал в Мойку с рюкзаком. В рюкзаке нашли отрубленные кисти рук. Вину он полностью признал.

Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России. Он был доцентом СПбГУ, однако после ареста его уволили из вуза.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Олег Соколов СПбГУ Анастасия Ещенко Москва Петербург Мойка Октябрьский суд Кресты

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