Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 04.04В России 4 731+582В мире 1 197 405+101 488

Обвиняемый в убийстве историк Соколов доставлен из Москвы в Петербург

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историк Олег Соколов доставлен из Москвы в Петербург.

Данную информацию подтвердил в воскресенье адвокат Соколова Александр Почуев. Он уточнил, что его подзащитный в настоящий момент помещён на карантин.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" информированный источник, Соколов был этапирован в петербургские "Кресты".

Убийство студентки

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, убийство произошло в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности. Соколов выстрелил в Ещенко из обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки историк решил избавиться от трупа, расчленил тело и частично утопил останки в реке Мойке.

Вину в совершении преступления учёный полностью признал.

В ноябре минувшего года Соколов был доставлен в московское СИЗО "Бутырка" на время проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы в институте им. Сербского и следственных действий, проводимых центральным аппаратом СК.

Первое судебное заседание назначено на 9 апреля, слушание пройдёт в открытом режиме.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

5
Москва Петербург Олег Соколов

Новости

Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут

Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут

В России проведено уже почти 700 тыс. тестов на коронавирус

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 апреля

Уголовное дело возбуждено после расстрела пяти человек под Рязанью

Полиция задержала мужчину, расстрелявшего пять соседей под Рязанью

Житель поселка под Рязанью расстрелял пятерых соседей

ЦБ выступил с разъяснениями по поводу кредитных каникул

Что произошло за день: суббота, 4 апреля

Утвержден порядок помощи россиянам, застрявшим за границей

Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');