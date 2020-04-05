Обвиняемый в убийстве историк Соколов доставлен из Москвы в Петербург

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историк Олег Соколов доставлен из Москвы в Петербург.

Данную информацию подтвердил в воскресенье адвокат Соколова Александр Почуев. Он уточнил, что его подзащитный в настоящий момент помещён на карантин.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" информированный источник, Соколов был этапирован в петербургские "Кресты".

Убийство студентки

Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, убийство произошло в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности. Соколов выстрелил в Ещенко из обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки историк решил избавиться от трупа, расчленил тело и частично утопил останки в реке Мойке.

Вину в совершении преступления учёный полностью признал.

В ноябре минувшего года Соколов был доставлен в московское СИЗО "Бутырка" на время проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы в институте им. Сербского и следственных действий, проводимых центральным аппаратом СК.

Первое судебное заседание назначено на 9 апреля, слушание пройдёт в открытом режиме.