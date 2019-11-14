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Дипломаты инициировали отзыв ордена Почетного легиона у историка Соколова

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Посольство Франции в Москве попросило МИД Франции сообщить о деле бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова в Великую канцелярию Почетного легиона. Как сообщил представитель дипмиссии, этого требует Кодекс Почетного легиона.

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Иностранца могут лишить знаков отличия Почетного легиона, если французский суд приговорит его по меньшей мере к году тюрьмы без отсрочки или если он совершил поступок, противоречащий чести или способный нанести урон интересам Франции или принципам, которые она поддерживает.

Окончательное решение о лишении знаков отличия принимается указом президента по предложению Великого канцлера, если его одобрят МИД и Совет ордена.

63-летнего историка, специалиста по военной истории Франции, основоположника военно-исторической реконструкции в России и кавалера ордена Почетного легиона задержали и арестовали по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, он ее застрелил в ходе ссоры, расчленил и попытался утопить останки в Мойке. Его задержали после падения в Мойку и при нем нашли рюкзак с травматическим пистолетом и женскими руками.

Французский Институт социальных, экономических и политических наук (Issep) исключил Соколова из научного совета. СПбГУ уволил историка. Российское военно-историческое общество заявило, что Соколов никогда и не состоял в этой организации.

Олег Соколов Анастасия Ещенко Петербург СПбГУ Франция МИД

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