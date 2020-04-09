Режим нерабочих дней не затронул посевную в России

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Режим нерабочих дней, объявленный президентом до конца апреля, не распространяется на сельскохозяйственные предприятия и не сказывается на посевной, заявили в Минсельхозе. Там добавили, что связанные с АПК компании считаются обеспечивающими непрерывный цикл и также не попали под ограничения.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев каждые три дня проводит оперативные совещания, где заслушивает руководителей АПК регионов. Мы чувствуем и понимаем, что посевная кампания идет в тех сроках и темпах, которые научно обоснованы, аграрии регионов делают все, чтобы оптимальные сроки сева были выдержаны", - отметил на онлайн-конференции первый замминистра Джамбулат Хатуов.

Ситуацию он назвал штатной. Посевная идет в 33 регионах, по мере погодных условий их число увеличивается.

"По сравнению с предшествующим годом с учетом ранних природных циклов у нас темпы посевной кампании гораздо насыщеннее, мы с опережающими темпами фактически в два раза идем по объему посевов", - добавил чиновник.

По данным Минсельхоза, к 8 апреля сев яровых культур в стране был проведен на 4,3 млн га (8,2% к намеченной площади) против 1,8 млн га на аналогичную дату прошлого года. Яровые зерновые культуры посеяны на 2,9 млн га (9,8%, на 1,2 млн га в прошлом году). В том числе яровая пшеница - на 427 500 га (3,5%, на 63 600 га больше), ячмень - на 1,6 млн га (20%, на 599 500 га больше), кукуруза на зерно - на 238 300 га (8,7%, на 200 га больше).