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Кремль заявил, что эффект от режима нерабочих дней станет понятен на следующей неделе

Пока решение о продлении или сокращении периода таких ограничений не принималось, сказал Дмитрий Песков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней пока не принято, нужно дождаться второй половины следующей недели, когда станет понятен эффект от этой меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пандемия коронавируса

"Вчера не было цели принять решение. Вчера был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, возможности по профилактике, по предупреждению распространения (коронавируса - ИФ) и обменяться мнениями по поводу возможных траекторий развития динамики", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какое решение принял президент Владимир Путин по итогам состоявшегося во вторник совещания с медиками по вопросу сроков режима нерабочих дней.

"Как и когда выходить (из режима нерабочих дней - ИФ) - еще предстоит принять это решение в зависимости от развития ситуации", - продолжил Песков.

По его словам, все участники совещания сошлись во мнении, что "будет понятно во второй половине следующей недели, каков эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас".

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что в конце следующей недели может быть принято решение по режиму нерабочих дней, Песков сказал: "Было бы преждевременно и опрометчиво так говорить. Пока не прошло достаточное время, чтобы в ретроспективе понять динамику развития (ситуации с коронавирусом - ИФ) после того, как были ограничены социальные контакты".

Пресс-секретарь президента также рассказал, что на совещании во вторник "доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - это единственное правильное решение, столь необходимое, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса".

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Песков также отметил, что Россия имеет возможность "руководствоваться и исходить из опыта других стран: и Европы, и Азии, и США и уже отталкиваясь от этого принимать наиболее верное решение".

"Карантинные каникулы"

Накануне, 7 апреля, Путин на встрече с экспертами-вирусологами спросил, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают. "Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?" - спросил глава государства на совещании, отрывок из которого показали в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. Продлевая нерабочую неделю, Путин подчеркивал, что этот период может быть пересмотрен.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Владимир Путин Дмитрий Песков коронавирус

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