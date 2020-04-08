Кремль заявил, что эффект от режима нерабочих дней станет понятен на следующей неделе

Пока решение о продлении или сокращении периода таких ограничений не принималось, сказал Дмитрий Песков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней пока не принято, нужно дождаться второй половины следующей недели, когда станет понятен эффект от этой меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера не было цели принять решение. Вчера был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, возможности по профилактике, по предупреждению распространения (коронавируса - ИФ) и обменяться мнениями по поводу возможных траекторий развития динамики", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какое решение принял президент Владимир Путин по итогам состоявшегося во вторник совещания с медиками по вопросу сроков режима нерабочих дней.

"Как и когда выходить (из режима нерабочих дней - ИФ) - еще предстоит принять это решение в зависимости от развития ситуации", - продолжил Песков.

По его словам, все участники совещания сошлись во мнении, что "будет понятно во второй половине следующей недели, каков эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас".

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что в конце следующей недели может быть принято решение по режиму нерабочих дней, Песков сказал: "Было бы преждевременно и опрометчиво так говорить. Пока не прошло достаточное время, чтобы в ретроспективе понять динамику развития (ситуации с коронавирусом - ИФ) после того, как были ограничены социальные контакты".

Пресс-секретарь президента также рассказал, что на совещании во вторник "доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - это единственное правильное решение, столь необходимое, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса".

Песков также отметил, что Россия имеет возможность "руководствоваться и исходить из опыта других стран: и Европы, и Азии, и США и уже отталкиваясь от этого принимать наиболее верное решение".

"Карантинные каникулы"

Накануне, 7 апреля, Путин на встрече с экспертами-вирусологами спросил, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают. "Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?" - спросил глава государства на совещании, отрывок из которого показали в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. Продлевая нерабочую неделю, Путин подчеркивал, что этот период может быть пересмотрен.