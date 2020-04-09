Генпрокуратура нашла во "ВКонтакте" группу с призывами не соблюдать самоизоляцию

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России нашла во "ВКонтакте" группу "Нет самоизоляции", в котором обнаружила записи о "необходимости игнорирования мер по изоляции населения" из-за коронавируса и призывы выходить на улицу в знак протеста против мер по изоляции.

Ведомство потребовало от Роскомнадзора блокировать это сообщество.

Также прокуроры обнаружили комментарий пользователя "ВКонтакте" "Дмитрия Ложкина", который призвал сжигать зараженных коронавирусом. Он опубликовал это под новостью о числе заболевших в Кировской области, в том числе приехавших из Москвы. Материалы на пользователя переданы в ФСБ, которая может завести уголовное дело по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму).