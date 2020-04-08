Прокуратура выявила в Сети фейк об "экономическом перевороте под видом пандемии"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура выявила ряд новых фейковых сообщений о распространении коронавируса и борьбе с ним в социальной сети "ВКонтакте".

В этой соцсети опубликовано видео, в котором неизвестный утверждает, что "под видом пандемии коронавируса органами власти совершается экономический переворот - экономическая диверсия, которым необходимо противостоять", рассказали "Интерфаксу" в надзорном ведомстве. При этом автор ролика допускает возможность "кровопролития" в ходе этой "диверсии", добавили в Генпрокуратуре.

Прокуроры усматривают в действиях автора видео признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В связи с этим прокуратура Пермского края направила в территориальное управление ФСБ постановление для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, прокурорами выявлен пост о больнице в Бурятии, при этом изложенная в нем информация не соответствует сведениям управления Роспотребнадзора по Бурятии.

По данному факту полицией в Улан-Уде возбуждено дело об административном нарушении, протокол направлен мировому судье для рассмотрения.

Помимо этого, Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор по поводу всех новых выявленных фейков с требованием об их блокировке.