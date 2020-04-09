Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

Володин подтвердил перенос отчета правительства перед депутатами

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами перенесут с 15 апреля. Он допустил, что мероприятие отложат до июля.

Пандемия коронавируса

"У всех есть понимание, что правильно было бы отчет отложить, возможно, это будет июль", - сказал он журналистам.

Ранее о переносе ежегодного отчета о работе правительства сообщил источник "Интерфакса" в кабинете министров. По его данным, новая дата выступления Мишустина еще не назначена: ее определят после стабилизации ситуации с коронавирусом.

О планах Госдумы заслушать отчет о работе правительства в середине правительства стало известно в январе, сразу после назначения премьер-министром Михаила Мишустина.

Из-за коронавируса в России отменяют и переносят массовые мероприятия. Органам власти разрешено работать в недели, которые президент своим указом объявил нерабочими, чтобы сдержать распространение инфекции. Несмотря на это, многие чиновники начали больше использовать дистанционные методы работы. Депутатам Госдумы старше 65 лет разрешили не приходить на пленарные заседания и работать по удаленной схеме.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Вячеслав Володин Госдума правительство Михаил Мишустин коронавирус

Новости по теме

Новости

Генштаб пообещал не призывать выпускников школ этой весной

Военкоматы начали работать с призывниками удалённо

Военкоматы начали работать с призывниками удалённо
Пандемия коронавируса

Минздрав рекомендовал для профилактики коронавируса капли с рекомбинантным интерфероном альфа

Экономический кризис

В Думе допустили введение в регионах разных лимитов по ссуде для ипотечных каникул

В Думе допустили введение в регионах разных лимитов по ссуде для ипотечных каникул

Спикер Госдумы раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки

Спикер Госдумы раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки

"ЛУКОЙЛ" начал производство антисептиков

"ЛУКОЙЛ" начал производство антисептиков

Источник сообщил о переносе отчета правительства РФ в Госдуме

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Половина новых заболевших коронавирусом в Москве пришлась на людей моложе 45 лет

В России выявлены почти 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

В России выявлены почти 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');