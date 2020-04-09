Володин подтвердил перенос отчета правительства перед депутатами

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами перенесут с 15 апреля. Он допустил, что мероприятие отложат до июля.

"У всех есть понимание, что правильно было бы отчет отложить, возможно, это будет июль", - сказал он журналистам.

Ранее о переносе ежегодного отчета о работе правительства сообщил источник "Интерфакса" в кабинете министров. По его данным, новая дата выступления Мишустина еще не назначена: ее определят после стабилизации ситуации с коронавирусом.

О планах Госдумы заслушать отчет о работе правительства в середине правительства стало известно в январе, сразу после назначения премьер-министром Михаила Мишустина.

Из-за коронавируса в России отменяют и переносят массовые мероприятия. Органам власти разрешено работать в недели, которые президент своим указом объявил нерабочими, чтобы сдержать распространение инфекции. Несмотря на это, многие чиновники начали больше использовать дистанционные методы работы. Депутатам Госдумы старше 65 лет разрешили не приходить на пленарные заседания и работать по удаленной схеме.