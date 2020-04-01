Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжаем нашу дистанционную работу. Продолжает ее и президент Путин. Сегодня он планирует провести совещание с членами правительства", - сказал Песков журналистам.

"Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на своих рабочих местах", - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, профильной темой будет развитие агропромышленного комплекса, традиционно будут рассматриваться и текущие вопросы.

Песков добавил, что после совещания с правительством состоится еще одно совещание также в формате телеконференции. "Во второй половине дня не исключаем международного телефонного разговора", - сказал Песков.