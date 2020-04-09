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ФАС предложила не индексировать цены на газ для населения в июле

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что предлагает временно не повышать цены на газ для населения с учетом сложившейся экономической ситуации.

Экономический кризис

Ранее на этой неделе ФАС опубликовала проекты приказов об увеличении цен на газ для населения и для промышленных потребителей с 1 июля 2020 года на 3%.

9 апреля служба объяснила, что обязана ежегодно в срок публиковать такие предложения в рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов. При расчете ФАС опирается на утвержденный правительством прогноз социально-экономического развития России на период до 2024 года.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство из-за пандемии ввело до конца года мораторий на штрафы для населения за долги по услугам ЖКХ.

Глава Минстроя Владимир Якушев затем объяснил, что отмена штрафов коснется в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой, при этом обязанность своевременной оплаты коммунальных услуг все же остается. Министр рекомендовал семьям, которые не могут заплатить дистанционно, не копить долг, а заключить с организацией, предоставляющей коммунальные услуги, соглашение о рассрочке платежа.

ФАС правительство коронавирус Михаил Мишустин

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