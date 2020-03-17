Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Премьер Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061", - говорится в постановлении правительства.

О решении по индексации социальных пенсий Минтруд России объявил 19 февраля. По данным ведомства, повышение затронет 4 млн пенсионеров. Коэффициент индексации устанавливается с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошедшем 2019 году.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, расходы на эту индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца текущего года.

Получатели социальных пенсий - это самая малочисленная группа пенсионеров в России. Как разъяснили в Минтруде, это те, кто в силу разных обстоятельств не заработал трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии.

Тем не менее, круг пенсионеров, которых затронет повышение социальных пенсий, выше. Вместе с социальными пенсиями вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и др.