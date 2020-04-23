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Жителей Урала освободили от поверки счетчиков до 2021 года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Жителям Уральского федерального округа (УрФО) разрешили продолжать пользоваться индивидуальными счетчиками воды и электроэнергии без поверки до начала 2021 года. Об этом решении Росстандарта в УрФО сообщил департамент информполитики Свердловской области.

Людям разрешили пользоваться в том числе счетчиками с истекшим межповерочным интервалом. Ресурсоснабжающие и управляющие компании Урала будут обязаны принимать показания этих счетчиков и не наказывать их владельцев.

Это решение приняли, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

УрФО Свердловская область Росстандарт коронавирус

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