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В Петербурге составлено две сотни протоколов о нарушении режима самоизоляции

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге за время действия режима самоизоляции составили около 200 административных протоколов на нарушителей, за последние дни их число увеличилось на 25, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Пандемия коронавируса

Также, по его словам, в городе возбуждено четыре уголовных дела, так или иначе связанных с мерами и ограничениями по коронавирусу. Среди них - уголовное дело за распространение фейков, за побег из обсерватора "Заря" и за работу кальянной вопреки запретам.

На 2 апреля городские власти сообщали о 170 протоколах за нарушения режима самоизоляции.

По данным ГУ МВД Москвы, в столице всего составлено около 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции, все их составили по статье о неповиновении законному требованию представителю властей в случае, когда "человеку было выдано предписание находиться дома, и он его не выполнял".

Город при этом принял новый закон о штрафах от 4000 до 5000 рублей за нарушение карантина. Чиновники заверили, что его будет применять к зараженным коронавирусом гражданам, которые проходили лечение дома и выходили на улицу. Пока сообщалось о троих оштрафованных, которых положили в обсерватор в Царицыне.

Хроника коронавируса. Апрель.

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