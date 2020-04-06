В Петербурге составлено две сотни протоколов о нарушении режима самоизоляции

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге за время действия режима самоизоляции составили около 200 административных протоколов на нарушителей, за последние дни их число увеличилось на 25, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Также, по его словам, в городе возбуждено четыре уголовных дела, так или иначе связанных с мерами и ограничениями по коронавирусу. Среди них - уголовное дело за распространение фейков, за побег из обсерватора "Заря" и за работу кальянной вопреки запретам.

На 2 апреля городские власти сообщали о 170 протоколах за нарушения режима самоизоляции.

По данным ГУ МВД Москвы, в столице всего составлено около 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции, все их составили по статье о неповиновении законному требованию представителю властей в случае, когда "человеку было выдано предписание находиться дома, и он его не выполнял".

Город при этом принял новый закон о штрафах от 4000 до 5000 рублей за нарушение карантина. Чиновники заверили, что его будет применять к зараженным коронавирусом гражданам, которые проходили лечение дома и выходили на улицу. Пока сообщалось о троих оштрафованных, которых положили в обсерватор в Царицыне.