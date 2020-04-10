Красноярские власти разрешили работать адвокатам и магазинам с рассадой

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс своим указом расширил список тех, кому разрешат работать с 11 апреля в течение нерабочего периода. В список вошли адвокаты, ремонтные мастерские и магазины для садоводов, сообщила пресс-служба правительства региона.

В частности, разрешено работать магазинам, торгующим семенами, саженцами и удобрениями, мастерским по ремонту бытовой техники, предприятиям техобслуживания и ремонта транспорта, салонам красоты и организациям сферы услуг с медицинской лицензией.

Также губернатор разрешил работать адвокатам, страховым организациям в сфере обязательного медицинского страхования, охранным предприятиям. 7 апреля Минюст призвал губернаторов не мешать адвокатам и нотариусам работать и признать их удостоверения достаточным пропуском для выхода из дома.

В крае также будет снят запрет на работу инфраструктурных предприятий, обеспечивающих работу строительных компаний, изготовителей защищенной полиграфической продукции, организаций, обслуживающих системы навигации, обеспечивающих транспортную безопасность, осуществляющих деятельность в рамках гособоронзаказа.

Президент Владимир Путин с 30 марта ввел в России нерабочую неделю, чтобы затормозить распространение коронавируса. Затем он продлил этот режим до конца апреля. Властям регионов он разрешил ужесточать или смягчать карантинные ограничения с учетом обстановки на местах.