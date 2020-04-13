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Салонам красоты и оружейным магазинам разрешат возобновить работу на Сахалине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сахалинской области с 20 апреля разрешают открыть салоны красоты и парфюмерные магазины, а также возобновить розничную торговлю оружием и боеприпасами и деятельность еще по нескольким направлениям из 88 видов, приостановленных ранее постановлением губернатора региона из-за коронавируса.

"С 20 апреля в регионе собираются возобновить работу по 11 видам экономической деятельности, которая прекратилась из-за коронавирусной инфекции. Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под руководством губернатора Валерия Лимаренко", - сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

По ее данным, работу смогут возобновить парикмахерские и салоны красоты, магазины косметики и парфюмерии. "В преддверии охотничьего сезона возобновится розничная торговля оружием и боеприпасами в специализированных магазинах. Также возможно будет приобретать мотоциклы и детали для них в специализированных торговых точках. Кроме того, разрешат практические занятия в автошколах, при этом теорию рекомендуется преподавать дистанционно", - сообщает пресс-служба.

Таким образом, отмечает пресс-служба, со следующей недели смогут возобновить работу около 1 тыс. объектов предпринимательства по 11 видам деятельности.

"Нам удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции по Сахалинской области. Поэтому появилась возможность ослабить ограничения для бизнеса и разрешить некоторые виды экономической деятельности. Но предприниматели обязаны строго соблюдать все меры безопасности", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Предпринимателям необходимо будет уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области и получить соответствующие предписания по мерам безопасности.

Как сообщалось, в Сахалинской области с 1 апреля действует режим самоизоляции. Постановлением губернатора в островной области была приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.

В регионе зарегистрировано 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 6 человек выздоровели и выписаны из больницы, еще 5 человек продолжают лечение.

Сахалинская область

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