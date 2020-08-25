ФССП попросила у Путина 270 млн рублей в год для контроля за коллекторами

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал усилить контроль над деятельностью коллекторов, которая "иногда переходит всякие границы", и поручил главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову представить соответствующие предложения.

Аристов рассказал президенту, что сейчас его ведомству не подконтрольны коллекторы, работающие в микрофинансовых организациях, но приставы стараются решить эту проблему.

Президент поинтересовался сроками.

Глава ФССП сказал, что для этого ему нужно дополнительно 400 сотрудников и около 270 млн рублей в год. И тогда все решения до конца 2021 года должны быть приняты и начать работать.

На вопрос президента, предусмотрены ли на это бюджетные деньги, Аристов ответил, что служба обсуждает это с финансово-экономическим блоком правительства. Окончательное решение, по его словам, еще не принято.

Путин поручил Аристову представить ему предложения ФССП и пообещал его поддержать.

"Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано", - сказал президент.