В храмы Крыма будут пускать по очереди

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Власти Крыма решили запретить местным жителям посещать кладбища из-за распространения коронавирусной инфекции.

Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности. Исключение сделают только для погребения.

В свою очередь в пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что посещение религиозных учреждений на Пасху будет ограничено, перед входами сделают отметки для обеспечения дистанции между прихожанами.

"Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих", - говорится в сообщении.

Все участники крестных ходов должны будут надеть маски и соблюдать дистанцию.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля.