Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 11.04В России 13 584+1 667В мире 1 691 719+96 369

В храмы Крыма будут пускать по очереди

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Власти Крыма решили запретить местным жителям посещать кладбища из-за распространения коронавирусной инфекции.

Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности. Исключение сделают только для погребения.

В свою очередь в пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что посещение религиозных учреждений на Пасху будет ограничено, перед входами сделают отметки для обеспечения дистанции между прихожанами.

"Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих", - говорится в сообщении.

Все участники крестных ходов должны будут надеть маски и соблюдать дистанцию.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля.

Крым коронавирус

Новости

Эксперт предрек коронавирусу судьбу сезонного заболевания

При разборе завалов после пожара в колонии под Иркутском найдено тело заключенного

При разборе завалов после пожара в колонии под Иркутском найдено тело заключенного

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки составило 1667 человек

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки составило 1667 человек
Пандемия коронавируса

Медики пока не выяснили, какие последствия COVID-19 ждут излечившихся

Медики пока не выяснили, какие последствия COVID-19 ждут излечившихся

В России из-за COVID-19 под меднаблюдение поместили 159 тыс. человек

Что случилось этой ночью: суббота, 11 апреля

Китай отправит в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

Тест на определение иммунитета к COVID-19 зарегистрирован в России

ФСИН сообщила о возвращении под контроль взбунтовавшейся ангарской колонии

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');