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Робот-телескоп в Приамурье зафиксировал возможное слияние нейтронных звезд

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Робот-телескоп "Мастер", установленный в Благовещенске Амурской области и входящий в сеть телескопов Московского госуниверситета, в ночь на понедельник зафиксировал гамма-всплеск - масштабный космический выброс энергии взрывного характера. Об этом сообщил "Интерфаксу" доцент кафедры физического и математического образования Благовещенского пединститута Владимир Юрков.

"Гамма-всплески обычно возникают при рождении сверхновой звезды или при столкновении двух нейтронных звезд. Фиксировать гамма-всплески является основной задачей робота-телескопа. Это непредсказуемое явление, нельзя сказать, где и в каком месте произойдет. Наш телескоп в этом году зафиксировал такое космическое событие первый раз. Чуть позже сможем сказать, на каком расстоянии от Земли это произошло, данные еще обрабатываются", - сказал собеседник агентства.

Установленный в черте Благовещенска робот-телескоп внес свой вклад в важное научное событие, когда в 2017 году ученые впервые в истории зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Это событие уловили телескопы установленные в разных точках планеты.

В сеть роботизированных телескопов МГУ входит пять установок в России, в том числе в Амурской области. Кроме того, роботы-телескопы установлены в Аргентине, в ЮАР и на Канарских островах в Испании.

Амурская область Благовещенск

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