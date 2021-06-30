Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:41Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

Ученые впервые обнаружили черную дыру, поглощающую нейтронную звезду

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Астрофизики обнаружили гравитационные волны от столкновения черной дыры и нейтронной звезды, передает BBC News cо ссылкой на статью из журнала Astrophysical Journal Letters.

Два гравитационных события ученые зафиксировали 5 и 15 января 2020 года с помощью сети детекторов LIGO–Virgo для наблюдения за гравитационно-волновыми сигналами, сообщается в статье. Команда астрофизиков назвала их GW200105 и GW200115.

Согласно современным теориям, нейтронные звезды обнаруживались рядом с другими нейтронными звездами и сталкивались с ними. То же самое происходило и с черными дырами. Ранее ученые только предполагали слияния черных дыр с нейтронными звездами, однако теперь получено доказательство возможности слияния двух разных космических объектов. Открытие позволяет пересмотреть некоторые идеи о том, как формируются звезды и галактики.

Черные дыры - это астрономические объекты, которые обладают такой сильной гравитацией, что даже частицы света не могут вырваться из их поля. Граница этой области называется горизонтом событий. Нейтронные звезды - мертвые звезды, которые невероятно плотны. Чайная ложка вещества нейтронной звезды, по оценкам ученых, весит около четырех миллиардов тонн. Черные дыры значительно массивнее нейтронных звезд.

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair

США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair

Что произошло за день: вторник, 29 июня

Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных полетах близ своего фрегата

Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных полетах близ своего фрегата
Пандемия коронавируса

В Турции "индийский" штамм COVID-19 распространился в 26 провинциях

Бельгия выдала РФ обвиняемого в нападении на школу в Чечне в 1996 году

Бельгия выдала РФ обвиняемого в нападении на школу в Чечне в 1996 году

В ЕС в ближайшие месяцы будут готовить новые санкции против РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 29 июня

В Калифорнии конфисковали 6800 кг незаконных фейерверков

В Калифорнии конфисковали 6800 кг незаконных фейерверков

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник

США снова порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ

США снова порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');