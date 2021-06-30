Ученые впервые обнаружили черную дыру, поглощающую нейтронную звезду

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Астрофизики обнаружили гравитационные волны от столкновения черной дыры и нейтронной звезды, передает BBC News cо ссылкой на статью из журнала Astrophysical Journal Letters.

Два гравитационных события ученые зафиксировали 5 и 15 января 2020 года с помощью сети детекторов LIGO–Virgo для наблюдения за гравитационно-волновыми сигналами, сообщается в статье. Команда астрофизиков назвала их GW200105 и GW200115.

Согласно современным теориям, нейтронные звезды обнаруживались рядом с другими нейтронными звездами и сталкивались с ними. То же самое происходило и с черными дырами. Ранее ученые только предполагали слияния черных дыр с нейтронными звездами, однако теперь получено доказательство возможности слияния двух разных космических объектов. Открытие позволяет пересмотреть некоторые идеи о том, как формируются звезды и галактики.

Черные дыры - это астрономические объекты, которые обладают такой сильной гравитацией, что даже частицы света не могут вырваться из их поля. Граница этой области называется горизонтом событий. Нейтронные звезды - мертвые звезды, которые невероятно плотны. Чайная ложка вещества нейтронной звезды, по оценкам ученых, весит около четырех миллиардов тонн. Черные дыры значительно массивнее нейтронных звезд.