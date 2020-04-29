СЖР не выявил публикации фейков о коронавирусе профессиональными журналистами

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что профессиональные журналисты не были замечены в публикации фейков о коронавирусе, и выразил надежду на благополучное разрешение ситуации с претензиями надзорных органов.

"Большинство фейков, которые были замечены в марте-апреле, появлялись в блогосфере, в пабликах, в WhatsApp, Telegram, за это время ни разу не были замечены в публикациях фейков профессиональные журналисты. Тем не менее, я понимаю озабоченность коллег, считающих, что под этот закон о фейках могут попасть и профессионалы", - сказал Соловьёв, чьи слова привели в пресс-службе СЖР.

Ранее "Синдикат-100", объединяющий несколько десятков СМИ, опубликовал открытое обращение, в котором указал на ситуацию с применением нового законодательства о фейках о коронавирусе. По мнению авторов обращения, "эпидемию уже активно используют для давления на журналистов", а "инструментом давления становится в числе прочего спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе", который по своей правоприменительной практике "направлен против информации как таковой".

"Союз журналистов России напоминает, что речь идет о нескольких случаях, когда журналистов пытались привлечь к ответственности за так называемые "фейк-ньюз" по поводу пандемии коронавируса",- говорится в сообщении СЖР.

Так, крупные штрафы угрожают независимому красноярскому телеканалу ТВК, порталу "ПроУфу", а также журналистке Татьяне Вольтской в связи с якобы имевшими место фейками о коронавирусе. В частности, сообщили в СЖР, Генпрокуратура 23 апреля потребовала привлечь красноярский телеканал ТВК к ответственности за распространение фейков о коронавирусе из-за ролика о том, что вирус "выдумал" Дональд Трамп. Телеканал назвал ролик юмористическим. В свою очередь журналист из Санкт-Петербурга Татьяна Вольтская, которая сотрудничает с "Радио Свобода", сообщила, что ее вызвали в СК после выхода интервью с реаниматологом, в котором он на условиях анонимности рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты.

По словам Соловьева, судебное заседание по делу в отношении телеканала ТВК запланировано на 14 мая. "Это был сюжет, сделанный с юмором, с явной иронией. Местное управление Роскомнадзора решило, что это фейк. Пока большой штраф телекомпании не выписан. 14 мая будет разбирательство в суде, руководитель телекомпании надеется, что все поймут этот юмор и штрафом они наказаны не будут", - отметил Соловьёв.

По словам Соловьева, в ситуации с Вольтской, речь идет о "достаточно жестком материале", где говорилось о нехватке ИВЛ со ссылкой на источник. Портал "ПроУфу", по данным главы СЖР, перепечатал в последствии удаленный первоисточником материал о якобы подготовке тысячи мест для захоронения больных коронавирусом, говорится в сообщении на сайте Союза.

"Все материалы по этим случаям на местах ещё изучаются. Официальных решений о наказании журналистов не вынесено. СЖР продолжает внимательно следить за ситуацией", - отметили в Союзе.