Генпрокуратура нашла новые фейки о коронавирусе в соцсетях

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ выявила в интернете ряд фейковых новостей о распространении коронавируса в РФ и обратилась к Роскомнадзору с просьбой заблокировать недостоверную информацию.

Как пояснили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в понедельник, речь идет о видеороликах на YouTube, публикациях в соцсети "ВКонтакте" и на сайте издания "Говорит Магадан". Генпрокуратура потребовала от РКН ограничить доступ к данной информации на этих сайтах, а если она появится на других веб-ресурсах, то заблокировать эти фейки и там.

В "ВКонтакте" на одной из страниц прокуроры обратили внимание на публикацию, в которой говорится о 60 подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензе, а также о свободном перемещении по городу больных граждан.

Фейковый ролик о войсках в Москве

На YouTube прокуроры нашли видео под названием "Срочно! В Москву стянули войска! Карантин или госпереворот!", "в котором автор выражает позицию относительно силового сценария подавления очагов коронавируса со стороны властей", рассказали в надзорном ведомстве.

В ролике были показаны передвижения войск Росгвардии. Однако, согласно информации правительства Москвы, эти автоколонны везли силовиков в подмосковный город Алабино для тренировок в рамках подготовки к параду Победы 9 мая, сказали в прокуратуре.

Также, по данным Генпрокуратуры, на YouTube был выложен видеоролик под названием "Колонны военной техники и военных двигаются к Москве. Силовикам отдадут все права к применению оружия", "в котором автор на основании якобы достоверных сведений предупреждает зрителей о том, что политическим руководством отдан приказ о применении оружия по отношению к гражданам".

Рассуждения Квачкова о природе коронавируса

Там же был найден ролик под названием "Полковник ГРУ: что скрывают за пандемией коронавируса", где отставной полковник ГРУ Владимир Квачков "в интервью рассуждает, что природа вирусной инфекции 2019-nCOV искусственная и создан он "мировой закулисой" для уничтожения наций целиком".

"Вместе с тем, по официальной информации ВОЗ, коронавирус не может иметь искусственную природу происхождения. Его появление связано с комбинированием между собой иных, ранее выявленных коронавирусов", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Согласно ее информации, на сайте сетевого издания "Говорит Магадан" прокурорами была обнаружена статья под названием "Первые итоги "модернизации здравоохранения" по-носовски в Магадане: врачи детской инфекционки покупают защитные костюмы в автомагазинах и шьют себе марлевые маски", также содержащая недостоверные сведения.